Финансы

ЦБ не стал корректировать ключевую ставкуВести.Ru 06:46

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Инфляция в апреле начала замедляться, инфляционные ожидания населения незначительно выросли. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.
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ОБОБЩЕНИЕ: ЦБ РФ дал сигнал на старт снижению ключевой ставки

ПРАЙМ14:46

Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

RT на русском13:17

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Гарант07:04

Банк России надеется, что годовая инфляция вернется к 4% в 2020 году

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Вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ в июне существенно выросла

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Ведомости06:30

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАССвчера в 04:55
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Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Автоспорт

Расселл не примет участие во второй практике Гран-при Азербайджана

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл вынужден будет пропустить вторую практику Гран-при Азербайджана из-за повреждений болида.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снабжать фаст-фуд, стрит-фуд, газировку, а также сладости наклейками с предупреждающими надписями об опасности такой еды.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Наука

Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей

Обновлено 24 апреля в 05:45
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Общество

Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза

Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Авто

Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay

В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба

Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.
Обновлено в 16:24
Политика

Бутина рассказала, зачем приехала в США

Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера

Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге

Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
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