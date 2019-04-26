Финансы
ЦБ не стал корректировать ключевую ставкуВести.Ru 06:46
Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Инфляция в апреле начала замедляться, инфляционные ожидания населения незначительно выросли. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Автоспорт
Расселл не примет участие во второй практике Гран-при Азербайджана
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл вынужден будет пропустить вторую практику Гран-при Азербайджана из-за повреждений болида.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снабжать фаст-фуд, стрит-фуд, газировку, а также сладости наклейками с предупреждающими надписями об опасности такой еды.
Обновлено в 09:24
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Наука
Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей
Обновлено 24 апреля в 05:45
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Авто
Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay
В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Байер» разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
Победная серия «Байера» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Аугсбург» потерпел первое поражение в последних трёх встречах.
Обновлено в 16:24
Политика
Бутина рассказала, зачем приехала в США
Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера
Звезда "Холостяка" Снежана Самохина неожиданно вышла замуж за актера Героиня популярного шоу теперь несвободна.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге
Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13