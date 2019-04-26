Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставкуВедомости вчера в 06:30
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне. В марте годовая инфляция прошла локальный пик (5,3%), а в апреле начала замедляться, пишет ЦБ.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
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