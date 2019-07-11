Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции. Об этом рассказала курирующая проект первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова телеканалу «Россия 24». Это в несколько раз меньше, чем сейчас бизнес платит за прием карт.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Футбол «Нефтчи» и «Сперанца» борются за игру с «Арсеналом» Сегодня - 11 июля - состоялась игра между азербайджанским ФК "Нефтчи" и молдавской командой "Сперанца" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4% Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, говорится в документе на портале для публикации проектов нормативных актов.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Музыка Рэпер L`One рассказал, сколько стоит выход из Black Star Рэпер Леван Горозия, более известный как L`One, рассказал о своих попытках уйти из лейбла Black Star, пишет «Лента.ру».

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Футбол Стало известно, сколько «Краснодар» заработает в Лиге чемпионов Как сообщается на сайте УЕФА, каждый из 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов получит 15,25 млн евро.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Футбол Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Арестованного в Греции Винника оставили под стражей еще на полгода Совет суда в Салониках продлил до 25 января 2020 года арест россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с лета 2017 года.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Политика Главу МВД Крыма сняли с должности Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

Финансы Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей» В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.