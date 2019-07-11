Экономика
ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежейВедомости 15:06
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции. Об этом рассказала курирующая проект первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова телеканалу «Россия 24». Это в несколько раз меньше, чем сейчас бизнес платит за прием карт.
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