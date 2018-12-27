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Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Названа скорость ракетного комплекса «Авангард»
Российский вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что блок ракетного комплекса "Авангард" развил скорость в 27 Махов.
Обновлено в 13:27
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Экономика
Минтранс подсчитал экономию России от Крымского моста
Эксплуатация Крымского моста позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей, сообщил в четверг, 27 декабря, министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин назвал главные события уходящего года
Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре назвал главные события уходящего года.
Обновлено в 12:00
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян
В среднем с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости вырастет на 1 тысячу рублей.
Обновлено в 09:56
Путешествия
Турция вводит для туристов налог на безопасность
Налог будет взиматься по прилету в аэропортах с 1 января 2019 года и составит 1,5 евро, передает портал tornosnews.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество
Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Ханты-Мансийске экстренно сел летевший в Москву самолет
В аэропорту Ханты-Мансийска аварийно приземлился самолет, летевший рейсом Ноябрьск - Москва.
Обновлено в 09:38
Авто
Mitsubishi отзывает почти 5 тысяч кроссоверов Outlander в России
Представители Mitsubishi разошлют уведомления владельцам кроссоверов Outlander с просьбой приехать в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
Следователи установили подозреваемого в причастности к исчезновению директора ресторана Burger King.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В центре Москвы ликвидировали пожар в двухэтажном здании
Загорание произошло в перекрытиях между первым и вторым этажами двухэтажного выселенного здания, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.
Обновлено в 13:04
Общество
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в твиттере.
Обновлено в 11:30
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Обновлено в 05:08
Культура
Песков не отпрашиваясь сбежал с приема президента ради шоу Навки
Пресс-секретарь президента России не пожелал смотреть "Щелкунчика". А потому сбежал во "Мегаспорт", не отпрашиваясь у руководства.
Обновлено в 11:52
Политика
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда»
Обновлено в 11:47
Происшествия
СМИ назвали виновника инцидента с самолетом Меркель
Обновлено в 02:19
Футбол
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club
Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.
Обновлено в 06:00
Общество
Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность
Симферопольская ТЭС в четверг была выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".
Обновлено в 13:48
Политика
В BBC отреагировали на публикацию данных своих журналистов в рунете
В BBC огорчены фактом публикациии данных работающих в России журналистов британской медиакомпании, сообщили RNS в пресс-службе BBC.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива
В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:54
Интернет
Instagram протестировал новый способ прокрутки ленты
Instagram опробовал способ прокрутки ленты нажатием. Об этом сообщили в официальном блоге приложения в Tumblr.
Обновлено в 11:29