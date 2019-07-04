Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиКоммерсантъ вчера в 07:54
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
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Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%
Фонтанка.Рувчера в 07:18
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