Финансы
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в июлеГлобалМСК.ру 05:26
В июле Банк России проведет заседание, на котором рассмотрит возможность очередного снижения ключевой ставки. Сведения предоставила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Понижение ключевой ставки, как сообщает портал «Актуальные новости», зависит от нескольких факторов.
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Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%
Фонтанка.Рувчера в 07:18
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
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20-метровый факел в Москве попал на видео
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Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
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«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
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«Газпром» и власти Астраханской области обсудили газификацию региона
Председатель правления Алексей Миллер и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2019 год, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 07:31
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Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
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В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
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Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Обновлено в 09:50
Общество
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Обновлено в 09:08
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Обновлено в 07:58
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
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Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
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В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Спорт
Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать
Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
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Происшествия
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
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Обновлено в 10:12
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В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
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Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено вчера в 03:36
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Специалисты NASA создают новую систему посадки на Марс
Обновлено в 10:54
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Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
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Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
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«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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