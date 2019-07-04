В июле Банк России проведет заседание, на котором рассмотрит возможность очередного снижения ключевой ставки. Сведения предоставила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Понижение ключевой ставки, как сообщает портал «Актуальные новости», зависит от нескольких факторов.

Общество Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.

Культура Посетители «Нашествия» смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов С 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области в рамках самого масштабного в стране музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ» состоится «автошоу», на котором зрители смогут увидеть более 150 уникальных экспонатов.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских больниц Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

Политика Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.

Общество «Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.

Политика Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты «Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.

Энергетика «Газпром» и власти Астраханской области обсудили газификацию региона Председатель правления Алексей Миллер и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2019 год, следует из пресс-релиза компании.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Общество Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Авто В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Спорт Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.

Происшествия У Красной площади столкнулись два туристических автобуса На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".

Гаджеты Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.

Политика На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17 Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Политика Российским силовикам с 1 октября повысят оклады «С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.