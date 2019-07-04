Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиКоммерсантъ 07:54
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
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