Финансы

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиКоммерсантъ 07:54

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
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ЦБ РФ в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки

ПРАЙМ07:34

Совет директоров ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

ТАСС07:47

Банк России не исключил снижение ключевой ставки в июле

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Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%

Фонтанка.Ру07:18

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Коммерсантъ07:54
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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