Центробанк сообщил, что с января по сентябрь 2018 года объем переводов с карты на карту превысил сумму за весь 2017 год. Объем таких транзакций в сентябре этого года составил 19,2 триллиона рублей. В Банке России отметили, что популярность переводов с карты на карту в стране быстро набирает обороты.

ЦБ: в России стремительно растет объем переводов с карты на карту

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