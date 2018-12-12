Экономика

ЦБ: в России стремительно растет объем переводов с карты на карту
Аргументы и Факты
11:25

Центробанк сообщил, что с января по сентябрь 2018 года объем переводов с карты на карту превысил сумму за весь 2017 год. Объем таких транзакций в сентябре этого года составил 19,2 триллиона рублей. В Банке России отметили, что популярность переводов с карты на карту в стране быстро набирает обороты.
Аргументы и Факты11:25

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Не хватает ни наличных, ни безналичных

Коммерсантъ15:04

ЦБ сообщил о стремительном росте числа переводов денег с карты на карту

Ведомости11:46

ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту

РБК09:56

ЦБ сообщил о резком росте объёма переводов в РФ денег с карты на карту

Говорит Москва11:51

ЦБ: карточные переводы россиян превысили 19 трлн рублей

News.ru05:04

Более 19 трлн руб. в январе-сентябре перевели с карты на карту физлица в России

Агентство Москва04:51

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Финансы

ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.
Обновлено в 09:31
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие

«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Росстат повысил оценку роста ВВП России в третьем квартале 2018 года

Объём ВВП за период с января по сентябрь 2018 года составил в текущих ценах 74 трлн 93,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении на 1,6%.
Обновлено в 08:28
Энергетика

«Газпром нефть» купила долю в КХЛ

В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено в 11:23
Экономика

Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов

Обновлено в 10:44
Экономика

Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово

Домодедово без полосы ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", подконтрольное Росавиации, расторгло договоры с подрядчиком, Строительным управлением № 1, на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту и сопутствующей аэродромной инфраструктуры — перрона и рулежных дорожек.
Обновлено в 07:42
Экономика

Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит»

Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».
Обновлено в 09:58
Экономика

Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей

В апреле господин Медведев подписывал распоряжение об увеличении уставного капитала "РЖД" на 25 млрд руб. Тогда деньги направлялись, помимо прочего, на на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Обновлено в 08:55
Экономика

МЭР оценит экономическую выгоду строительства новых ВСМ

Минэкономразвития России оценивает эффективность строительства железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань.
Обновлено в 08:03
Экономика

Бизнес попросил о переходном периоде при введении маркировки табака

Производители сигарет и ритейлеры просят о переходном периоде при введении в РФ обязательной маркировки табачных изделий, в течение которого продукция без маркировки успела бы "вымыться" с рынка.
Обновлено в 11:51
Экономика

Банкам предрекли борьбу за садоводов

Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием.
Обновлено в 07:45
Экономика

Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 06:59
Энергетика

«Газпром нефть» ныряет в Красное море

«Газпром нефть» может войти в проект изучения блока 13 в Судане на шельфе Красного моря, следует из протокола российско-суданской межправкомиссии.
Обновлено в 13:11
Экономика

Мировой авиации пообещали прибыльный 2019 год

Чистая прибыль мировых авиакомпаний в следующем году вырастет на 9,9%, до $35,5 млрд, а выручка будет рекордной, составив $885млрд — такой прогноз Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) представила в среду на своей ежегодной пресс-конференции.
Обновлено в 11:52
Недвижимость

Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 06:01
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