Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.
ТАСС05:00

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ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ТАСС10:43

Банк России выявил в первом полугодии 154 финансовые пирамиды

Вести.Финанс09:09

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Коммерсантъ06:59

ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамид

News.ru11:09

Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

Эхо Москвы06:30

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RU06:01

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

Росбалт05:40
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Авто

JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati

Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка

В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Кино

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2019 года

"В соответствии с приказом Фонда кино от 26.12.2018 года № 111 установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2019 года с 22 июля по 2 августа 2019 года до 18-00 мск", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Раскрыто убийство матери шестерых детей в Башкирии

Обновлено в 09:47
Интернет

Microsoft переименует Windows Defender

В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.
Обновлено в 05:33
Политика

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили

Обновлено вчера в 12:08
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика

Госсекретарь США рассказал о пользе твитов Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения президента страны Дональда Трампа в Twitter являются очень полезными и помогают доносить американскую позицию до других государств.
Обновлено в 11:07
Наука

Ученые нашли простой способ хорошо выспаться

Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов об измене мужа

Обновлено в 08:30
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика

Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 11:35
Общество

В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Наука

Ученые: американские индейцы и тибетцы имеют общих предков

Американские ученые в процессе многолетнего исследования установили, что индейцы и тибетцы имеют общего предка - денисовца.
Обновлено в 09:59
Наука

Физикам удалось повысить скорость работы квантового компьютера

Недавно сотрудники университета Нового Южного Уэльса сообщили, что им удалось увеличить скорость работы квантового компьютера в 200 раз.
Обновлено в 02:15
Политика

В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Авто

Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки

Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

Карта памяти Superior Pro microSDXC UHS-I соответствует спецификациям UHS Speed Class 3 (U3) и UHS Video Speed Class 30 (V30)

Компания Silicon Power сообщила о выпуске карты памяти microSDXC UHS-I Superior Pro.
Обновлено в 11:06
Экономика

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Политика

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосов

Обновлено в 08:10
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