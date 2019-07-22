Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Авто
JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati
Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Кино
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2019 года
"В соответствии с приказом Фонда кино от 26.12.2018 года № 111 установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2019 года с 22 июля по 2 августа 2019 года до 18-00 мск", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Раскрыто убийство матери шестерых детей в Башкирии
Обновлено в 09:47
Интернет
Microsoft переименует Windows Defender
В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.
Обновлено в 05:33
Политика
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова похоронили
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика
Госсекретарь США рассказал о пользе твитов Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения президента страны Дональда Трампа в Twitter являются очень полезными и помогают доносить американскую позицию до других государств.
Обновлено в 11:07
Наука
Ученые нашли простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 11:35
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Наука
Ученые: американские индейцы и тибетцы имеют общих предков
Американские ученые в процессе многолетнего исследования установили, что индейцы и тибетцы имеют общего предка - денисовца.
Обновлено в 09:59
Наука
Физикам удалось повысить скорость работы квантового компьютера
Недавно сотрудники университета Нового Южного Уэльса сообщили, что им удалось увеличить скорость работы квантового компьютера в 200 раз.
Обновлено в 02:15
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Авто
Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки
Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Карта памяти Superior Pro microSDXC UHS-I соответствует спецификациям UHS Speed Class 3 (U3) и UHS Video Speed Class 30 (V30)
Компания Silicon Power сообщила о выпуске карты памяти microSDXC UHS-I Superior Pro.
Обновлено в 11:06
Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50