Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.
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