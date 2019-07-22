Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.ТАСС05:00
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Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
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