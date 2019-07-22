Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.
ТАСС05:00

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ЦБ предложил влючать в черный список нелегальных кредиторов

Коммерсантъ15:49

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

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ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

Эхо Москвы06:30

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RU06:01

В России обнаружили сотни «черных кредиторов» и десятки финансовых пирамид

Lenta.ru11:59
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Обновлено вчера в 21:19
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Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено в 18:46
Происшествия

Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад

Обновлено в 12:22
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Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе

Волочкова показала увеличенную от нагрузок косточку на стопе, подметив, на снимках не видны синяки.
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Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Наука

Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды

Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:06
Транспорт

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Ребенок погиб в пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:22
Музыка

Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»

Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено в 12:34
Политика

Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука

Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени

Обновлено в 17:29
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
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Детей-инвалидов стало больше в России

Детей-инвалидов в 2016-м году было 617 тысяч, в 2018-м - 651 тысяча, а к 1 января 2019 года - 670 тысяч.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите

Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Космос

Американский профессор назвал лунные миссии США бесполезными

Населению обещают, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важные научные открытия.
Обновлено в 08:19
Энергетика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Политика

ЦИК Украины обработал более 11 процентов протоколов с выборов в Раду

После подсчета 11,53 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 41,57 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
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Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом

Обновлено в 01:48
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Общество

В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»

Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Здоровье

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки

Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Капитан полиции в Петербурге продавал воздушные шарики с азотом

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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

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Обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга продлили арест

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