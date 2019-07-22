Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.

с чего всё началось

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