Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.ТАСС05:00
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Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
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Федор Чудинов на Красной площади нокаутировал Мадерну
Обновлено в 15:30
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол
Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.
Обновлено в 10:40
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол
Мауро Икарди согласился перейти в «Наполи»
Обновлено в 15:00
Политика
Украинцы выбрали «Слугу народа»
Партия "Слуга народа" победила и по партийным спискам, и по мажоритарным округам.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Максима Виторгана заметили на отдыхе с Нино Нинидзе
Обновлено в 16:46
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Происшествия
СК начал проверку после схода с рельсов вагонов с углем в Коми
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 14:53
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Наука
ImageNet-A: датасет, не подвластный искусственному интеллекту
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли собрали датасет из почти восьми тысяч картинок, при распознавании которых нейросети ошибаются в 98 случаях из 100.
Обновлено 20 июля в 18:10
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Политика
Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России
Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.
Обновлено в 17:52
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
Политика
Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 15:02