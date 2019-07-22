Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
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Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
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Сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ начал доследственную проверку после схода с рельсов 23 вагонов с углем на станции "Керки" в Коми, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
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ImageNet-A: датасет, не подвластный искусственному интеллекту

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