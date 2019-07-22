Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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Происшествия
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Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Космос
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Армия и оружие
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
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Обновлено в 08:41
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Футбол
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Экономика
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Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
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В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
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Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
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