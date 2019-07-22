Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.
ТАСС05:00

Подробнее о событии

В России обнаружили сотни «черных кредиторов» и десятки финансовых пирамид

Lenta.ru11:59

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

Росбалт05:40

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Коммерсантъ06:59

ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ТАСС10:43

Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

Эхо Москвы06:30

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RU06:01

ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамид

News.ru11:09
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Происшествия

Во «Внуково» сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

В московском аэропорту "Внуково" успешно приземлился пассажирский Boeing авиакомпании "Россия", который вернулся в столицу из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 12:05
Экономика

Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области

Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Политика

Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Авто

Бэтмобиль за 78,5 млн рублей попал в аварию

В результате аварии, случившейся во Франции, крутой супергеройский автомобиль за 1 млн фунтов стерлингов (78,5 млн руб.) буквально развалился на части.
Обновлено в 05:07
Политика

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Идея продажи Карелии возникла из-за нехватки средств, однако уже в 1994 году этот вопрос был закрыт окончательно, утверждает дипломат.
Обновлено в 12:23
Политика

На Украине изменили меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Обновлено в 11:28
Общество

Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

Правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты и кальяны с учетом замечаний.
Обновлено в 12:20
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Общество

Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде

Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Кино

Объявлено о закрытии сериала «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе

Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Космос

В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО

Трое украинских силовиков утонули во время учений в Львовской области.
Обновлено в 08:41
Политика

Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Обновлено вчера в 10:34
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Политика

Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

Обновлено в 10:51
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Общество

Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Обновлено в 10:14
Интернет

Поддельные приложения FaceApp появились в сети

Антивирусная компания ESET распространила предупреждение о появившихся в сети поддельных версиях приложения FaceApp, сообщает Ferra.
Обновлено в 11:12
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Авто

Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Спорт

Биатлонистка Мякяряйнен: всё ещё наслаждаюсь биатлоном — это моя жизнь

Обновлено в 11:25
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