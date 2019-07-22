Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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