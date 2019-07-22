с чего всё началось

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Происшествия В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД На Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину, а затем насильно усадили его в багажник автомобиля Porsche Cayenne и поехали в сторону центра.

Политика Экс-глава МИД ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Шоу-бизнес Шнуров сделал выпад в адрес Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уличил телеведущую Ксению Собчак во лжи.

Интернет Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.

Футбол В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.

Политика Иран сообщил об аресте 17 шпионов ЦРУ Представители спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ, ряд из которых были работниками критически важных направлений.

Общество Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Футбол Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Политика Лукашенко назвал Украину общей бедой Белоруссии и Евросоюза Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европейскому союзу следует помочь стабилизировать ситуацию на Украине.

Космос Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Технологии На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.