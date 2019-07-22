Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором.ТАСС05:00
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Общество
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Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
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Футбол
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Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Обновлено в 11:18
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
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Экс-футболистка «Ювентуса» Петронелла Экрот заявила, что руководство туринского клуба запрещало игрокам и работникам клуба комментировать обвинения в адрес Криштиану Роналду в изнасиловании.
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Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники
Тело Чупрова обнаружили его родственники в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье, 21 июля.
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В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
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Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:44
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Губернатор осмотрел новое современное оборудование областной больницы
В 2018 и нынешнем году в областную больницу поступила 21 единица современного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей.
Обновлено в 09:19
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
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В горах Кабардино-Балкарии погибли альпинисты из Петербурга
Альпинисты сорвались в ущелье Укю на горе Урал. На тела погибших наткнулись другие туристы.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
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Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
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В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
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В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
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Международная федерация плавания (FINA) вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону и его команде из-за поведения спортсмена во время награждения по итогам дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
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Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом
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В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.
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Овнов ждут перспективные поездки.
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