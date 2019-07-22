Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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с чего всё началось
Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.ТАСС05:00
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Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено 19 июля в 11:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Только восемь избирателей поддержали Савченко на выборах в Раду
Депутат Верховной рады восьмого созыва Надежда Савченко не смогла заручиться поддержкой избирателей, чтобы гарантировать себе депутатское кресло в новом парламенте.
Обновлено в 04:16
Футбол
Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы
Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Политика
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Футбол
Александр Егоров: «Левников ошибся, не удалив Бакаева»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с фолом Зелимхана Бакаева в матче 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак" (2:2), за которое арбитр Кирилл Левников должен был удалять футболиста красно-белых.
Обновлено в 10:19
Экономика
Чистая прибыль «Ростеха» в 2018 году выросла на 6%
"Ростех" в 2018 году нарастил чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей.
Обновлено в 08:08
Путешествия
Из Екатеринбурга уходит последний европейский авиаперевозчик
Ранее из Екатеринбурга ушли такие известные перевозчики, как Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia и Air Moldova.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин отменил российские санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
Обновлено в 10:21
Авто
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
Британская фирма Ecurie Cars анонсировала выпуск дорожного спорткара с внешностью гоночного прототипа Jaguar XJ13 из 60-х.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка
В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Гаджеты
Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%
Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено вчера в 01:20
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Представлен самый мощный игровой смартфон ASUS ROG Phone 2
Обновлено в 09:47
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58