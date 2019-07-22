Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором.

с чего всё началось

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

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