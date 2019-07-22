Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеровТАСС 05:08
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
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Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором.ТАСС05:00
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Политика
В партии «Слуга народа» высказались по поводу местных выборов
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV высказал своё мнение по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
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Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
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Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Кино
Тарантино обсудил с Умой Турман возможный сиквел «Убить Билла»
Обновлено в 17:11
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Наука
Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы
Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.
Обновлено в 04:01
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено в 09:53
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Таксист из Южно-Сахалинска пропал ночью в Корсакове
Таксист въехал в Корсаков на автомобиле Toyota Mark II с госномером М801КА.
Обновлено вчера в 00:54
Культура
Киану Ривз порадовал своих фанатов
Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено вчера в 01:27
Происшествия
В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Экономика
«Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб
«Газпром» и «Русгаздобыча» заключили договор на строительство объектов «под ключ» на Киринском газоконденсатном месторождении, которое входит в комплекс «Сахалин-3».
Обновлено в 14:55
Экономика
В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
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Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено в 19:03
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Технологии
Разработан бот, создающий новые эмодзи, соединяя старые
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Авто
Представлена гибридная Hyundai Sonata с солнечной батареей
Sonata восьмого поколения, которая дебютировала в марте, приобрела версию Hybrid с силовым агрегатом, состоящим из бензинового ДВС, электромотора и солнечной панели на крыше.
Обновлено в 11:26