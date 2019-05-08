Банк России в 2018 году получил убытокНациональная служба новостей вчера в 14:14

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, передает ТАСС.

Банк России в 2018 году получил убыток

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