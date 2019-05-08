Финансы
Банк России в 2018 году получил убытокНациональная служба новостей вчера в 14:14
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, передает ТАСС.
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Центробанк России по итогам прошлого года получил почти 435 миллиардов рублей убытков
Эхо Москвывчера в 14:02
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Происшествия
Еще один SSJ-100 задержали в Шереметьеве из-за запаха гари
Как сообщает «Вечерняя Москва», по предварительным данным, кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, в частности – горелой проводки.
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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 08:00
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Происшествия
Огненное ДТП под Челябинском унесло жизни 4 человек
Обновлено в 05:19
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области
Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:18
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Автомобиль врезался в группу детей в Японии
Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Лавров ответил на планы США направить к берегам Ирана ударную группу
Ранее в Вашингтоне прозвучало заявления, согласно которому США намерены направить к берегам Ирана ударную группу с авианосцем.
Обновлено в 07:52
Космос
Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая
Москвичи 11 мая в рамках Дня астрономии увидят космическое селфи на ВДНХ и смогут посетить беседы с экспертами в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.
Обновлено в 04:57
Футбол
КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan ID
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за баннеры в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), протестующие против внедрения системы Fan ID.
Обновлено в 07:23
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Технологии
Химики из МГУ проследили за миграциями радионуклидов в озерах у НПО «Маяк»
Обновлено в 07:02
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Здоровье
Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01