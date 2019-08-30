с чего всё началось

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

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