Экономика

РБКРБКЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
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