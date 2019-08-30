Экономика
РБКЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:44, Вашингтон
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Футбол
«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
Югополис 07:44
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Армия и оружие
В США объявили о создании космического командования
Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.
Профиль 05:11
Финансы
S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD).
РБК 05:19
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались проникнуть на территорию ДНР, сообщили 30 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 06:38
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Экономика
ЦБ решил объединить два санируемых банка
Банк России принял решение присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанку), сообщила пресс-служба регулятора.
РБК 10:30
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Армия и оружие
Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Известия 06:58
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Политика
Польша организует поставки американского газа для Украины
Представители энергетической корпорации PGNiG заявили, что Польша намерена начать поставки американского сжиженного газа на Украину уже к следующему году, передает РИА Новости.
iReactor вчера в 17:53
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Дармиана за 1,5 миллиона евро
Отмечается, что за трансфер 29-летнего футболиста итальянский клуб выплатит 1,5 миллиона евро.
Матч ТВ 09:16