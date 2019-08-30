с чего всё началось

Банк России утвердил максимальный уровень банковских комиссий для магазинов при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей.

ЦБ определил комиссии для магазинов при оплате через СБП

Политика МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Киберспорт CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077 CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.

Политика Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.

Армия и оружие Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Армия и оружие «Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта «ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.

Политика Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Армия и оружие Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

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