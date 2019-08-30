Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ определил комиссии для магазинов при оплате через СБП

Банк России утвердил максимальный уровень банковских комиссий для магазинов при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует
 из сообщения регулятора.
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