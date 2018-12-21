Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Коммерсантъ
вчера в 15:45

Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года. Речь идет о кредитах с процентной ставкой от 10% до 30%.
Коммерсантъвчера в 15:45
с чего всё началось
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил
 ЦБ.
РБКвчера в 13:04

Подробнее о событии

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Коммерсантъвчера в 15:45

Центробанк ограничил выдачу потребительских кредитов

URA.Ruвчера в 13:54

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

РБКвчера в 13:04

ЦБ повысит с 1 апреля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам

Ведомостивчера в 12:13

ЦБ с 1 апреля повысит на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

ТАССвчера в 11:22

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и сохранил нулевую антициклическую надбавку

Банки.рувчера в 11:17

Роман Марков, Центробанк: «Наша цель — снять нагрузку и излишние затраты на анализ заемщиков»

Радио Business FM Челябинск20 декабря в 23:43
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Финансы

Доллар подорожал до 69 рублей впервые за три месяца

Евро рос скромнее (на 0,23%) и торговался на уровне 78,5 рублей. Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок.
Обновлено вчера в 17:09
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы

Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка

В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы

Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд

Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 18:18
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

Нижегородский кредитный рынок пошел в рост

Нефинансовые организации и индивидуальные предприниматели получили за 10 месяцев 2018 года 730,1 млрд руб. кредитов (+22,1 процента к аналогичному периоду 2017 г.), в том числе объем выдачи малому и среднему бизнесу составил 160,9 млрд руб. (+15,1 процента).
Обновлено в 01:14
Финансы

Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза

Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Обновлено вчера в 05:02
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

BMO: евро с началом нового года обновит минимумы

В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено вчера в 01:42
Финансы

Падение доллара может сдержать статистика

Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено вчера в 00:58
Финансы

Снятие санкций с РУСАЛа укрепило рубль

Курс рубля начал стремительно укрепляться после того, как Минфин США принял решение исключить компании РУСАЛ и EN+ из санкционного списка.
Обновлено 19 декабря в 14:28
Финансы

Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала

Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 10:41
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