с чего всё началось

Речь идет о кредитах с процентной ставкой от 10% до 30%. Повышение обусловлено необходимостью пресечь большой рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивость банков к возможным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования, объясняет ЦБ.

Финансы Финансы Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.

Финансы Финансы Экономисты рассчитали валютные курсы на новогодние праздники Экономисты рассчитали приблизительный курс доллара и евро на январские праздники.

Финансы Финансы Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы МВФ перечислил Украине первый транш по новой программе По новому соглашению с МВФ в рамках программы stand-by Киеву было переведено 1,4 млрд долларов, что позволило увеличить международные резервы до 20,1 млрд долларов, подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4% Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющейся негативной динамики мировых фондовых площадок и упавшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.

Финансы Финансы Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

Финансы Финансы «Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Финансы Финансы Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Решение ФРС по ставке не стимулирует рост курса доллара В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара продолжает снижаться, японская иена дорожает практически ко всем мировым валютам, поскольку решения Федеральной резервной системы США и заявления ее председателя Джерома Пауэлла подстегнули опасения, связанные с ослаблением роста мировой экономики.

Финансы Финансы Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.