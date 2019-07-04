Финансы
Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощенийТАСС 03:39
Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Политика
Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден
Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло
В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Интернет
В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе
Позднее стало известно, что Instagram и WhatsApp тоже некорректно функционируют. Все сервисы работают на платформе Facebook.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала с выездом на перрон
Известная российская певица Алла Пугачева впервые вышла в свет после громкого скандала с ее выездом на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено в 00:43
Футбол
Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином»
По информации, которой располагает Metaratings.ru, руководство «Рубина» заплатило 18-летнему грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина
Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В Москве начал работу Московский урбанистический форум
Впервые в истории Форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья – одного из важнейших показателей качества жизни – во все сферы городского развития.
Обновлено в 03:36
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Культура
Организаторы назовут участников Дрезденского бала в Петербурге
Организаторы Дрезденского бала, который впервые в этом году примет Петербург, расскажут об участниках оперного фестиваля и его программе.
Обновлено 02 июля в 20:02
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Росавиации напомнили россиянам о прекращении полетов в Грузию
Росавиация дополнительно информирует авиапассажиров о том, что с 00:00 часов 8 июля 2019 года полеты из/в пунктов на территории России в/из пункты на территории Грузии будут прекращены, — уточнили в ведомстве.
Обновлено в 04:22
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Перенос боеприпасов после ЧП в Арыси начнется в течение двух недель
Перенос боеприпасов, которые располагались в воинской части вблизи города Арысь, начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на заседании сената (верхней палаты) парламента Казахстана.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
На Дунайском угонщики оставили женщину без Lexus за 7 млн рублей
Сегодня, 3 июля в полицию Московского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период вечером 2 июля у дома № 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, неизвестный похитил её автомобиль марки «Лексус LX570» стоимостью 7,3 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Технологии
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов
Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37