Финансы

Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощенийТАСС 03:39

Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ ужесточит регулирование сделок по слиянию и поглощению

News.ru04:12

Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощений

ТАСС03:39

ЦБ РФ ограничит в России сделки слияния и поглощения

Фонтанка.Ру03:26

ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощений

Rambler News Service03:14

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Интерфакс03:14

До конца года Банк России ужесточит резервирование кредитов на сделки M&A

Финмаркет03:13

ЦБ до конца года ужесточит нормативы для банков по кредитованию сделок M&A

Банки.ру03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 03:32
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Основателя «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии общего режима основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:29
Политика

Задержанный в КНДР австралийский студент освобожден

Австралийский студент, ранее пропавший без вести в Северной Корее, освобожден.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло

В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Интернет

В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе

Позднее стало известно, что Instagram и WhatsApp тоже некорректно функционируют. Все сервисы работают на платформе Facebook.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала с выездом на перрон

Известная российская певица Алла Пугачева впервые вышла в свет после громкого скандала с ее выездом на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено в 00:43
Футбол

Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином»

По информации, которой располагает Metaratings.ru, руководство «Рубина» заплатило 18-летнему грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

В Москве начал работу Московский урбанистический форум

Впервые в истории Форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья – одного из важнейших показателей качества жизни – во все сферы городского развития.
Обновлено в 03:36
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Культура

Организаторы назовут участников Дрезденского бала в Петербурге

Организаторы Дрезденского бала, который впервые в этом году примет Петербург, расскажут об участниках оперного фестиваля и его программе.
Обновлено 02 июля в 20:02
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В Росавиации напомнили россиянам о прекращении полетов в Грузию

Росавиация дополнительно информирует авиапассажиров о том, что с 00:00 часов 8 июля 2019 года полеты из/в пунктов на территории России в/из пункты на территории Грузии будут прекращены, — уточнили в ведомстве.
Обновлено в 04:22
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие

Перенос боеприпасов после ЧП в Арыси начнется в течение двух недель

Перенос боеприпасов, которые располагались в воинской части вблизи города Арысь, начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на заседании сената (верхней палаты) парламента Казахстана.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

На Дунайском угонщики оставили женщину без Lexus за 7 млн рублей

Сегодня, 3 июля в полицию Московского района обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что в период вечером 2 июля у дома № 27, корпус 1 по Дунайскому проспекту, неизвестный похитил её автомобиль марки «Лексус LX570» стоимостью 7,3 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Технологии

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное