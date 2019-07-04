Экономика
ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощениюИнтерфакс 03:14
Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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