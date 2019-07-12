Ограничения для банков на кредитование сделок слияний и поглощений вступят в силу уже с 1 октября 2019 года, следует из проекта указания, который опубликован на сайте ЦБ. Ограничения коснутся новых кредитов.

ЦБ ужесточит для банков кредитование сделок M&A уже в этом году

Экономика ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный» Значение норматива достаточности базового капитала банка «Восточный» достигло уровня ниже определенного требованиями Банка России, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Футбол Производитель бытовой техники стал партнером «Спартака» Новый партнер красно-белых является одним из крупнейших производителей бытовой техники и мировым лидером по продажам автоматических кофемашин.

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.

Политика СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе Служба безопасности Украины не дала разрешение депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Политика Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.

Здоровье Названа трава, лечащая более 50 болезней Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.

Экономика Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.

Политика Глава ВСУ пообещал вновь направить корабли в Керченский пролив Новый глава генштаба ВСУ признался, что существует вероятность того, что украинская сторона проведет свои корабли через Керченский пролив.

Происшествия В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Общество Самый старый в мире автограф христианина находится в Базеле Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.

Происшествия В Москве горит здание архива литературы и искусства Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.

Авто Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Эксперты составили рейтинг кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью, возраст которых составляет 5 лет.

Экономика Центробанк докапитализирует Московский индустриальный банк Банк России докапитализирует Московский индустриальный банк на 128,7 млрд рублей.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Политика Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.

Происшествия Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.

Гаджеты Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро На днях инсайдер Роланд Квандт опубликовал пресс-рендеры Samsung Galaxy Note10, а теперь он рассказал о цене грядущего смартфона.