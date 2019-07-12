Финансы
ЦБ ужесточит для банков кредитование сделок M&A уже в этом годуРБК 07:41
Ограничения для банков на кредитование сделок слияний и поглощений вступят в силу уже с 1 октября 2019 года, следует из проекта указания, который опубликован на сайте ЦБ. Ограничения коснутся новых кредитов.
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