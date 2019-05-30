ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против РоссииКоммерсантъ 12:25

Регулятор отмечает, что экономика страны в последние годы стала более устойчивой к внешнему воздействию за счет того, что ее основные макропоказатели улучшились. «Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций»,— говорится в докладе ЦБ.

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

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