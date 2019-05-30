Финансы
ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против РоссииКоммерсантъ 12:25
Регулятор отмечает, что экономика страны в последние годы стала более устойчивой к внешнему воздействию за счет того, что ее основные макропоказатели улучшились. «Вместе с тем по-прежнему присутствуют геополитические риски, связанные с возможным ужесточением санкций»,— говорится в докладе ЦБ.
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Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
Народные новости05:28
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