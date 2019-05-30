Финансы

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотекиТАСС вчера в 11:03

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
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ЦБ видит риски «кредитной спирали» для рынка ипотеки

Интерфакс02:16

ЦБ предупредил о риске «кредитной спирали» в России

Банки.рувчера в 11:05

ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотеки

Ведомостивчера в 17:03

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ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМвчера в 11:11

Спрос на ипотеку взвинтил цены на жильё

Deita.ruвчера в 21:43

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

ТАССвчера в 11:03
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Общество

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Обновлено вчера в 21:58
Общество

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Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
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Министерство по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против российских археологов.
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Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

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Обновлено в 02:17
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В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
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Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
Обновлено вчера в 10:31
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Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

В Москве в районе железнодорожной станции Электрозаводская электричка сбила трех человек, переходивших пути.
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Обновлено вчера в 22:29
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Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.
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Обновлено в 03:22
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