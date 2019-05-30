Финансы
ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотекиВедомости вчера в 17:03
ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования. Ипотечный кредит быстро растет, пишет ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. задолженность в ипотеке выросла на 24,7%.
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Минфин не видит рисков возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки
Будущее России. Национальные проекты04:34
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