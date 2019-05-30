Финансы

ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотекиВедомости вчера в 17:03

ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования. Ипотечный кредит быстро растет, пишет ЦБ: с 1 октября 2018 г. по 1 апреля 2019 г. задолженность в ипотеке выросла на 24,7%.
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Минфин не видит рисков возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

Будущее России. Национальные проекты04:34

ЦБ отметил риски быстрого роста ипотечных кредитов и микрокредитования

Вести.Финансвчера в 13:49

ЦБ намерен пересмотреть подходы к оценке риска в отношении ипотеки

РИА Новости05:14

ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотеки

Ведомостивчера в 17:03

Минфин не видит риска «кредитной спирали» в ипотечном кредитовании

Банки.ру04:50

ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМвчера в 11:11

ЦБ пока не рассматривает введение коэффициента долговой нагрузки граждан в ипотеке

ТАССвчера в 11:05
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Происшествия

В Петербурге госпитализированы двое детей, выпившие антифриз

Двое детей в возрасте семи и восьми лет попали в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии с острым отравлением после того как они, по информации родителей, выпили антифриз.
Обновлено в 05:05
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Финансы

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома

Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригован, как же звезда назвала свою дочь и когда она покажет девочку общественности.
Обновлено вчера в 20:32
Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook флота Украины, испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" Военно-морскими силами (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

В Киеве заявили о планах провести встречу в «нормандском формате»

В середине июля может состояться встреча в «нормандском формате» по Донбассу.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Авто

В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей

В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено вчера в 04:11
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Экономика

Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру

В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева

Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 04:40
Политика

Ракета «Союз-5» будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин

Новая российская ракета среднего класса "Союз-5" будет нацелена на захват коммерческого рынка, Россия с ней сможет "пободаться" со Штатами, заявил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Транспорт

Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро

Лапытов сообщил, что на Некрасовской линии будут курсировать новое поколение поезда "Москва".
Обновлено в 04:40
Культура

Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Политика

В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами

Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Футбол

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика

Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо» (Детектор медиа, Украина) (Детектор медиа)

«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
Обновлено в 05:11
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В результате проведенного исследования, в Черный список "Росконтроля" попали образцы: "Птичье молоко" от "Рот Фронт" и "Коммунарка".
Обновлено в 05:39
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
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