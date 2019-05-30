Недвижимость
ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотекиТАСС вчера в 11:03
По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
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Минфин не видит рисков возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки
Будущее России. Национальные проекты04:34
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