Недвижимость

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотекиТАСС вчера в 11:03

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.
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Спрос на ипотеку взвинтил цены на жильё

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ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотеки

Ведомостивчера в 17:03

ЦБ отметил риски быстрого роста ипотечных кредитов и микрокредитования

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ЦБ РФ видит риски образования «кредитной спирали» в секторе жилой недвижимости

ПРАЙМвчера в 11:11

ЦБ предупредил о риске «кредитной спирали» в России

Банки.рувчера в 11:05

ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотеки

ТАССвчера в 11:03
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США назвали американский СПГ «газом свободы»

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Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 "Волга", после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду.
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Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
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Транспорт

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Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
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«Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева

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Общество

Абоненты Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью

Пользователи Tele2 пожаловались на проблемы со связью. Абоненты оператора "большой четверки" Tele2 столкнулись с проблемами.
Обновлено вчера в 04:59
Транспорт

Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы с момента запуска

Около 5 млн москвичей и гостей столицы проехали на электробусах с сентября 2018 года.
Обновлено в 01:00
Космос

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Обновлено 29 мая в 14:23
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Роскачество проверило детские коляски в России

Обновлено в 01:00
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа

Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено вчера в 00:21
Технологии

Кладбище времен бронзового века нашли в Китае

Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются ранним бронзовым веком.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму.
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье

Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Гаджеты

У российского бренда INOI вышел детский смартфон

Российская компания INOI представила смартфон начального уровня INOI kPhone, ориентированный на детей младшего школьного возраста.
Обновлено вчера в 12:58
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времён

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
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Экономика

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В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
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Лишь 75-76 млн рублей смог собрать в первый день полноценного кинопроката мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Для сравнения: в августе 2016 года оригинальная лента добыла 135,3 млн рублей в четверг, что дало затем 635 млн рублей в премьерный уик-энд.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
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«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
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«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
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