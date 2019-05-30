ЦБ увидел риск возникновения «кредитной спирали» на рынке ипотекиТАСС вчера в 11:03

По данным ЦБ, рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке за 2018 год составил 8,7% в целом по России, на вторичном рынке - 4,9%, что сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год) Регулятор отмечает, что по большинству регионов наблюдается положительная корреляция между динамикой цен на недвижимость и динамикой ипотечного кредитного портфеля.

Политика США назвали американский СПГ «газом свободы» В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Политика Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге» Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 "Волга", после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Хоккей «Торонто» может обменять Никиту Зайцева Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Общество Абоненты Tele2 массово пожаловались на проблемы со связью Пользователи Tele2 пожаловались на проблемы со связью. Абоненты оператора "большой четверки" Tele2 столкнулись с проблемами.

Транспорт Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы с момента запуска Около 5 млн москвичей и гостей столицы проехали на электробусах с сентября 2018 года.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Происшествия МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.

Политика Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.

Технологии Кладбище времен бронзового века нашли в Китае Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются ранним бронзовым веком.

Политика Шаманов рассказал о последствиях выхода России из ДРСМД вслед за США Глава комитета по обороне Владимир Шаманов озвучил позицию военных и профильного комитета по поводу проекта о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, внесенного президентом в Госдуму.

Здоровье Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.

Гаджеты У российского бренда INOI вышел детский смартфон Российская компания INOI представила смартфон начального уровня INOI kPhone, ориентированный на детей младшего школьного возраста.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Музыка Составлен рейтинг лучших песен всех времён Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.

Экономика Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Кино Сиквелы «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Годзилла 2» стартовали намного слабее предшественников в России Лишь 75-76 млн рублей смог собрать в первый день полноценного кинопроката мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». Для сравнения: в августе 2016 года оригинальная лента добыла 135,3 млн рублей в четверг, что дало затем 635 млн рублей в премьерный уик-энд.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.