Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежейКоммерсантъ06:36
Совет директоров Центробанка России одобрил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей (СБП), которая заработает с 1 января 2019 года. В следующем году все переводы будут осуществляться бесплатно. С 2020 года комиссия будет составлять от 1 до 6 руб.
Коммерсантъ06:36
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