Экономика
КоммерсантъЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности предприятия.
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Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 09:53
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ЦБ назвал размер комиссий за оплату товаров в системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 08:39
Диапазон комиссий для розницы при платежах через СБП составит от 0 до 0,7% - ЦБ РФ
Финмаркетвчера в 08:27
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