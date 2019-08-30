Экономика
КоммерсантъЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности предприятия.
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Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 09:53
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Диапазон комиссий для розницы при платежах через СБП составит от 0 до 0,7% - ЦБ РФ
Финмаркетвчера в 08:27
ЦБ назвал размер комиссий за оплату товаров в системе быстрых платежей
Rambler News Serviceвчера в 08:39
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Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
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Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru вчера в 09:47
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Авто
Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.
Motor вчера в 06:41
Общество
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В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
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Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН вчера в 17:36
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
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Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце
Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве
Известия вчера в 16:52
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Авто
Как пассажиру остановить автомобиль, если водителю стало плохо?
В дороге бывают ситуации, когда водителю становится плохо прямо за рулем, однако не всегда пассажиры знают, как действовать в данных обстоятельствах.
Car.ru вчера в 23:46