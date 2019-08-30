с чего всё началось

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности предприятия.

Политика Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.

Авто Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Футбол Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Происшествия Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.

Политика Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Шоу-бизнес 68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.

Футбол «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».