с чего всё началось

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). Диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности предприятия.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Космос Космонавты столкнулись с трудностями при запуске робота Федора на МКС Космонавт Алексей Овчинин не смог с первого раза запустить робота Федора для работы на борту Международной космической станции (МКС).

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Авто Honda показала обновленный микровэн Freed Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Политика Дональд Трамп отменил визит в Варшаву Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.

Интернет Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.

Футбол В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».

Общество Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Экономика Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Политика 13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Самаре возбудили дело после массового отравления суши В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.

Экономика Россиянам могут позволить выкупать долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Авто Geely выпустит новый кроссовер на платформе Volvo Весной прошлого года на мотор-шоу в Пекине состоялась презентация концептуального Geely Icon. Теперь новинка обрела серийное воплощение.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Общество Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения 30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.