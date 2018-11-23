Реальное время вчера в 11:57

Центробанк утвердил новый план санации банка "Российский капитал". Оздоровление продлится до 2025 года.

ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года

Экономика Экономика Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн «Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

Экономика Экономика Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.

Экономика Экономика Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках «Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.

Финансы Финансы Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.

Экономика Экономика «Роснефть» подала иск против биржевого трейдера Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.

Экономика Экономика Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.

Экономика Экономика NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.

Экономика Экономика ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Экономика Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.

Энергетика Энергетика «Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон "Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.

Экономика Экономика В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.

Экономика Экономика Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.