Экономика

ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года
Реальное время
вчера в 11:57

Центробанк утвердил новый план санации банка "Российский капитал". Оздоровление продлится до 2025 года.
Реальное времявчера в 11:57

Подробнее о событии

ЦБ одобрил докапитализацию «Российского капитала»

Коммерсантъвчера в 14:36

ЦБ утвердил план санации банка «Российский капитал» до 2025 года

Реальное времявчера в 11:57

ЦБ утвердил новый план санации «Российского Капитала»

News.ruвчера в 09:37

Санация банка «Российский капитал» завершится в 2025 г - регулятор

ПРАЙМвчера в 09:14

ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»

ТАССвчера в 09:12

Cанация банка «Российский капитал» завершится в 2025 году

Rambler News Serviceвчера в 08:56

Центробанк назвал срок завершения санации «Российского Капитала»

Банки.рувчера в 08:34
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Энергетика

Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз

Обновлено вчера в 19:22
Экономика

Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который сравнивает цены на товары на различных интернет-площадках.
Обновлено вчера в 23:10
Энергетика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 14:04
Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика

«Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон

"Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт

Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 14:08
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Российский капитал
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Российский коммерческий банк. Основан в 1993 году. С 2009 года находился на санации в АСВ. В конце 2017 года 100% акций банка переданы в ДОМ.РФ.
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Дом.рф
Создано по решению Правительства Российской Федерации в 1997 году. 100% акций ДОМ.РФ принадлежит Правительству Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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