Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставкуВедомости 06:30
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне. В марте годовая инфляция прошла локальный пик (5,3%), а в апреле начала замедляться, пишет ЦБ.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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