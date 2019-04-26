Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставкуВедомости 06:30

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне. В марте годовая инфляция прошла локальный пик (5,3%), а в апреле начала замедляться, пишет ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России надеется, что годовая инфляция вернется к 4% в 2020 году

Росбалт07:22

Ключевая ставка - сигнал на снижение

ПРАЙМ07:39

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Ведомости06:30

Прогноз по инфляции на этот год Центробанк обновит на опорном заседании 14 июня

Финмаркет10:28

Вероятность снижения ставки на заседании ЦБ РФ в июне существенно выросла

Finam.Ru10:55

Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Гарант07:04

Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

ТАССвчера в 04:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт

Обновлено в 12:19
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:03
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Майор запаса Скубак уже неделю держит сухую голодовку у здания Администрации президента РФ

Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак уже неделю держит сухую голодовку рядом со зданием Администрации президента РФ.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Футбол

Измайлов не перейдет в «Монако»

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:22
Политика

Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки

Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
Политика

Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР

Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Обновлено в 01:31
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Обновлено в 07:27
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Обновлено в 07:43
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 01:15
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Кино

Горбачева экстренно госпитализировали

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное