Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
РИА Новостивчера в 10:34

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ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег

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Комсомольская правдавчера в 18:14

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ruвчера в 11:00

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русскомвчера в 11:10

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересантвчера в 11:08

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Фактывчера в 11:56

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМвчера в 10:31
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