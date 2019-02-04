Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 5 февраляИнтерфакс 06:35
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 5 февраля, составляет 65,5859 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в доме в центре Москвы
В ночь на понедельник, 4 февраля, в жилом доме на Никитском бульваре, 12 в центре Москвы начался сильный пожар.
Обновлено в 08:13
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за крупную растрату
Бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 18:05
Авто
LADA Vesta подешевела в новых комплектациях
Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.
Обновлено в 04:41
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено в 15:30
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено в 15:33
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Самые угоняемые модели в Москве в 2018 году За прошедшие 12 месяцев в России было угнано более 28,6 тысяч автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:21
Космос
Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля
В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Общество
Ozon отменил бесплатную доставку товаров
Ретейлер Ozon.ru отказался от бесплатной доставки товаров, при этом ввел подписку на доставку. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
Обновлено в 09:38
Кино
Умерла грузинская актриса Гуранда Габуния
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Канаде три человека погибли при сходе с рельсов товарного поезда
Товарный поезд сошел с рельсов в Канаде, в результате чего погибли три человека.
Обновлено в 19:09
Авто
Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей
Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Авто
BMW выпустит спецверсию купе 8-Series
Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Авто
В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов
Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Музыка
Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера
Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 18:19
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Общество
Oxxxymiron выложил переписку с Децлом
Обновлено в 15:53
Технологии
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей
Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия
У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:43
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Происшествия
У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей
Обновлено в 00:59
Спорт
Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено в 16:23
Авто
На Украине перестали продаваться «запорожцы»
На Украине в январе 2019 года не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей марки ЗАЗ.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Политика
Порошенко пообещал не пустить российских наблюдателей на выборы
Президент Украины Петр Порошенко отдаст приказ государственной украинской пограничной службе не пускать российских наблюдателей на выборы.
Обновлено в 17:22