Финансы

ЦБ повысил курс евро и понизил курс доллараNews.ru 06:29

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,39 копейки и равнялась 68,0715 рубля.
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Курс доллара снизился на открытии торгов 29 апреля

Телеканал 360°08:17

ЦБ понизил на 30 апреля курс доллара до 64,70 рубля

ТАСС06:47

Эксперты рассказали, когда рубль вновь обвалится

Deita.ruвчера в 09:28

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Интерфакс06:22

Официальный курс евро вырос

Газета.Ru06:11

ЦБ повысил курс евро и понизил курс доллара

News.ru06:29

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,2 рубля

РИА Новости06:24
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 11:51
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Общество

Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»

Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

У 50-летней звезды сериала «Склифосовский» обнаружен цирроз печени

Состояние Ирины Сенотовой ухудшилось. У звезды сериалов "Склифософский" и "Кармелита" цирроз печени.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Обновлено в 12:17
Авто

Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 11:30
Игры

Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры

Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Энергетика

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Администратор Алсу о скандале с шоу «Голос. Дети»: «Пока мы ничего предпринимать не будем»

Обновлено в 06:43
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Обновлено в 10:52
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 12:22
Наука

Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп

Обновлено в 01:44
Политика

Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Обновлено в 10:54
Кино

Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей»

Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».
Обновлено в 12:44
Происшествия

«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
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