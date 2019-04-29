Финансы
ЦБ повысил курс евро и понизил курс доллараNews.ru 06:29
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,39 копейки и равнялась 68,0715 рубля.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 11:51
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Общество
Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»
Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
У 50-летней звезды сериала «Склифосовский» обнаружен цирроз печени
Состояние Ирины Сенотовой ухудшилось. У звезды сериалов "Склифософский" и "Кармелита" цирроз печени.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Политика
МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах
По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Авто
Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 11:30
Игры
Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Администратор Алсу о скандале с шоу «Голос. Дети»: «Пока мы ничего предпринимать не будем»
Обновлено в 06:43
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 12:22
Наука
Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.
Обновлено в 07:33
Кино
Warner Bros. назвала дату премьеры новых «Фантастических тварей»
Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают».
Обновлено в 12:44
Происшествия
«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07