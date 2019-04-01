Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
Обновлено в 10:55
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 19:09
Транспорт
1 апреля в Шахтерск и Ноглики не полетели
Сахалинская авиакомпания "Аврора", которая по соглашению с правительством региона с 1 апреля должна была начать полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск, пока не смогла решить все организационные моменты, связанные с этими направлениями.
Обновлено в 19:32
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Политика
Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань
Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 17:46
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Экономика
Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов
Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Кино
Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Петербурге
Обновлено в 19:45
Космос
Обнаружен район выделения метана на Марсе
Обновлено в 17:58
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Авто
Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт
Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Авто
Кроссовер Volvo XC40 станет электрокаром
Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем
Смотрим все, но есть несколько позиций, которые для нас являются приоритетными.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Технологии
«Известия» сообщили об утечке данных россиян при покупках в магазинах
Газета Известия сообщила об утечке данных о покупках в магазинах, в том числе и электронных.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Боец MMA умер после поражения нокаутом
Обновлено в 16:31
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47