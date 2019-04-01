Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 73,4967 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,05%.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
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Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
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Политика
Оппозиция настаивает на своей победе на выборах мэра в Стамбуле
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Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
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Экономика
Социальные пенсии в России выросли на два процента
С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
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Теннис
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Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
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Происшествия
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Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
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Обновлено в 11:24
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
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Здоровье
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Наиболее серьезные и множественные очаги инфекции обнаружили в Саратовской области, а также в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Калужской областях.
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Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
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Обновлено в 13:34
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
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Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
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Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
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В Москве объявились охотники на геев
За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.
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Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
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Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
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Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
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Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
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Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
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Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" на Первом канале назвала лучших фигуристов в истории, передает "Советский спорт".
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Ольге Бузовой стало плохо после концерта
Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд.
Обновлено в 10:10
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Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Футбол
Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»
Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51