Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 73,4967 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,05%.
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Официальные курсы доллара и евро значительно повышены

Росбалт07:55

Курс доллара снизился до 65,25 руб

ТАСС03:24

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Интерфакс07:29

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru07:28

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 65,4176 руб

Финмаркет07:29

Официальный курс евро вырос на 77 копеек

Газета.Ru07:29

Банк России на 2 апреля повысил курс евро к рублю более чем на 77 копеек до 73.4967 руб., курс доллара США - более чем на 68 копеек до 65.4176 руб

АК&М08:07
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Политика

Оппозиция настаивает на своей победе на выборах мэра в Стамбуле

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Имам Экремоглу настаивает на своей победе на выборах мэра Стамбула.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на два процента

С 1 апреля в России на два процента выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:07
Теннис

Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне

Обновлено в 13:02
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Обновлено в 14:25
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы

В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Саратовскую область захлестнула волна бешенства

Наиболее серьезные и множественные очаги инфекции обнаружили в Саратовской области, а также в Московской, Пензенской, Владимирской, Амурской, Новосибирской и Калужской областях.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
Футбол

Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»

Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Москве объявились охотники на геев

За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства.
Обновлено в 13:31
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Обновлено в 10:15
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" на Первом канале назвала лучших фигуристов в истории, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Футбол

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Культура

Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»

Обновлено вчера в 21:51
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