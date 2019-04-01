ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс вчера в 07:29

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

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