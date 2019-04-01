Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Курс доллара и евро упал на открытии торгов 1 апреля

Телеканал 360°08:24

У рубля нет поводов «ставить антирекорды»

REGNUM05:34

Официальный курс евро вырос на 77 копеек

Газета.Ru07:29

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Интерфакс07:29

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru07:28

Курс доллара снизился до 65,25 руб

ТАСС03:24

Официальные курсы доллара и евро значительно повышены

Росбалт07:55
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Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А

Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой

17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

«Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе

Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".
Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Спорт

Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Во Флориде на видео попало падение голубого метеора

30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.
Обновлено в 00:12
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Более 40 детей отравились в детском лагере в Мытищах

Обновлено в 05:16
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Экономика

Правительство одобрило проект о совершенствовании процедур госзакупок

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о совершенствовании законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 10:09
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Общество

В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов

По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
Обновлено в 07:06
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Политика

СМИ рассказали о подготовке Сочи к первому саммиту Россия-Африка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на первом совещании по проведению саммита Россия-Африка отметил, что Сочи неоднократно доказывал свою полную приверженность проведению крупных международных мероприятий.
Обновлено в 10:41
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

Обновлено в 03:21
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