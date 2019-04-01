Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреляИнтерфакс 07:29
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 73,4967 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,05%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Спорт
Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после подсчета 95% голосов лидирует по итогам первого тура выборов с результатом 30,24%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на на ЦИК.
Обновлено в 15:39
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено в 06:34
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Футбол
Папа римский попросил не называть Месси богом
Папа римский Франциск заявил, что смотреть на игру нападающего футбольного клуба «Барселона» и игрока сборной Аргентины Лионеля Месси очень приятно, но спортсмена нельзя называть богом.
Обновлено в 10:20
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Экономика
Минфин предложил заменить курортный сбор гостиничным
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс пять неналоговых платежей, которые по своей сути не отличаются от налогов, — экологический налог, утилизационный сбор, налог на операторов сети связи общего пользования, сбор за пользование автодорогами федерального значения и гостиничный сбор.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей
Елена Беркова потратила на свадебные платья два миллиона рублей Елена Беркова выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 03:53
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Мэру итальянского города направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино, передает ТАСС. Самодельная бомба была обезврежена.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Елена Корикова объявила, что беременна
Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:34
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей
Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске
Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.
Обновлено в 10:07
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39