Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евроNews.ru 05:56
Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
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Самый пожилой полицейский Великобритании, 74-летний констебль Кит Смит, устроил погоню за правонарушителем и в итоге поймал его.
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Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
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Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
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