Финансы

Банк России повысил курсы доллара и евроNews.ru 05:56

Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
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ЦБ РФ вновь повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:14

Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля

РИА Новости06:10

ЦБ РФ установил курс евро с 29 марта в размере 72,8884 руб

Финмаркет05:26

Банк России повысил курсы доллара и евро

News.ru05:56

Официальный курс доллара повысился на 21 копейку, евро — на 17

Банки.ру05:35

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 29 марта

Интерфакс05:55

ЦБ повысил на 28 марта курс доллара до 64,59 рубля

ТАССвчера в 05:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Политика

На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты

Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 07:54
Кино

Красота и чудовище: вышел новый ролик «Годзилла: Король монстров»

В сети появился новый захватывающий ролик фильма «Годзилла: Король монстров». Гигантские монстры вновь угрожают миру.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Происшествия

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 07:56
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Экономика

В России резко поднялись цены на авиабилеты

В письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, адресованному вице-премьеру Максиму Акимову, говорится, что с начала года цены на авиабилеты в экономклассе увеличились на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсант».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Самый пожилой полицейский Британии поймал преступника после погони

Самый пожилой полицейский Великобритании, 74-летний констебль Кит Смит, устроил погоню за правонарушителем и в итоге поймал его.
Обновлено в 07:03
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Спорт

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 07:35
Экономика

Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук

Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Политика

В Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил 28 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Наука

Ученые впервые создали простейшую фотосинтезирующую клетку

Обновлено 26 марта в 08:28
Авто

В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей

Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Общество

В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото

Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Авто

Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers

СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.
Обновлено в 03:05
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие

Истребители США F-35 признали непригодными для войны

Обновлено в 05:01
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
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