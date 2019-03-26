Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 мартаИнтерфакс вчера в 07:25
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 марта, составляет 72,7182 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,19%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной
ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустили подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
Обновлено в 07:12
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Лиза Галкина приняла участие в модном показе
Мероприятие посетила Алла Пугачева. Она приехала поддержать свою дочь Лизу, которая стала украшением показа.
Обновлено в 18:48
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 13:07
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Авто
Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», практически 45% премиальных иномарок продаются в государственной и культурной столице России.
Обновлено в 11:29
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 05:59