Финансы
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,57 копейки - до 78,388 рубля, курс доллара уменьшился на 1,03 копейки - до 68,8762 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости05:07
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Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Обновлено в 02:01
Экономика
Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях
Ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, заявила пресс-служба Минтруда, отвечая на сообщения СМИ о том, что уже в ближайшее время могут быть уволены сотни тысяч россиян.
Обновлено в 04:59
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Кино
В Forbes назвали самых неприбыльных голливудских актёров
Обновлено в 05:19
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с RT свои слова о Крыме, сказанные во время интервью каналу «Крючок.TV».
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Кандидатуру Дюкова выдвинули на пост президента РФС
Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков выдвинут на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 04:27
Общество
Около 30 строителей петербургского метро объявили голодовку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать ему руку
Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:23
Политика
Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
Обновлено в 03:13
Культура
Ведущие сообщили о закрытии передачи «Орел и решка: Перезагрузка»
Обновлено в 13:59 Передача о путешествиях "Орел и Решка: Перезагрузка" закрывается.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
МВД предложило сделать вид на жительство для иностранцев бессрочным
МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан.
Обновлено в 03:49
Общество
В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России
Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России.
Обновлено в 05:44
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Спорт
Допуск экспертов WADA к московской лаборатории завершится до 16 января
Процесс по допуску специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к московской лаборатории завершится до 16 января 2019 года.
Обновлено в 06:28
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Таиланде на депутата Госдумы набросился соотечественник с тесаком
Обновлено в 04:28
Происшествия
Участник банды GTA не признал вину в попытке побега
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Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили с Нового года
Обновлено в 06:00
Политика
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Общество
Американец впервые в истории пересек в одиночку Антарктиду
Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который в одиночку на лыжах пересек Антарктиду.
Обновлено в 04:09